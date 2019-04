Περού: Αυτοπυροβολήθηκε ο πρώην πρόεδρος για να μη συλληφθεί

Υπέκυψε στα τραύματά του ο πρώην Πρόεδρος του Περού, Alan García, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού «Telesur» που αναμεταίδει το Sputnik. Νωρίτερα την Τετάρτη αυτοπυροβολήθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το γεγονός συνέβη λίγο αφότου έφτασε η αστυνομία στο σπίτι του για να τον συλλάβει εν μέσω έρευνας για διαφθορά.

«Ο πρώην Πρόεδρος προς το παρόν χειρουργείται. Προσευχόμαστε στον Θεό ότι θα είναι δυνατός», σημείωσε ο δικηγόρος του.

Ο García, 69 ετών, είναι ένας από τους πιο γνωστούς πολιτικούς στο Περού. Εχει υπηρετήσει δύο φορές ως Πρόεδρος, από το 1985 έως το 1990 και ξανά από το 2006 μέχρι το 2011.

Από τότε που αποχώρησε από την πολιτική, έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο διαφθοράς Odebrecht, που ξεκίνησε από τη Βραζιλία και εξαπλώθηκε σε όλη τη Λατινική Αμερική, στο οποίο φέρονται να έχουν αναμιχθεί εκατοντάδες πολιτικούς και επιχειρηματίες.

Former Peruvian president Alan Garcia shot himself in the neck and is in critical condition, the state news agency Andina reported https://t.co/XV6zL8Es9E pic.twitter.com/20yBBph9ny