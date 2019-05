Στις 9-10 Μαΐου ο Κινέζος Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ

Ο κορυφαίος εμπορικός αντιπρόσωπος της Κίνας, ο αντιπρόεδρος της χώρας Λιου Χε, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικές διαπραγματεύσεις, σε μία κρίσιμη εβδομάδα για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Λιου θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον στις 9-10 Μαΐου, ύστερα από πρόσκληση του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λάιτιζερ και του υπουργού Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Οι δασμοί δεν θα επιλύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα στη συνεχιζόμενη διμερή διαμάχη μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, σημείωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Geng Shuang, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης του Τύπου, υπογράμμισε ότι η Κίνα ελπίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν με την Κίνα για να επιλύσουν η μία τις ανησυχίες της άλλης.

Νέο «χτύπημα» από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες, για το θέμα των δασμών και των εμπορικών σχέσεων με το Πεκίνο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει, για πολλά χρόνια, 600 με 800 δισ. δολάρια τη χρονιά, στο εμπόριο. Με την Κίνα, χάνουμε 500 δισ. δολάρια. Λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό πια!», αναφέρει σε σημερινό μήνυμά του στο Twitter.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!