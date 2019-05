Αιφνιδιαστική απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς στην Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στην Κίνα, με την οποία βρίσκεται σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, ανακοινώνοντας ότι την επόμενη Παρασκευή θα αυξήσει τους δασμούς, στο 25%, σε ορισμένα κινεζικά προϊόντα ενώ θα επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς και σε άλλα εισαγόμενα είδη, συνολικής αξίας 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η σημερινή εξέλιξη θέτει εν αμφιβόλω την αισιοδοξία που είχε καλλιεργηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.



Δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η αντίδραση του Πεκίνου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Κινέζος αντιπρόεδρος Λιου Χι θα ταξίδευε στην Ουάσιγκτον εντός της εβδομάδας που ξεκινάει αύριο προκειμένου να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς επί των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Είχαν προηγηθεί τον Απρίλιο συνομιλίες στο Πεκίνο τις οποίες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν είχε χαρακτηρίσει ως παραγωγικές.

"Επί 10 μήνες, η Κίνα πληρώνει δασμούς στις ΗΠΑ ύψους 25% σε είδη υψηλής τεχνολογίας αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και (δασμούς) 10% σε άλλα είδη αξίας 200 δισεκ. δολαρίων", υπενθύμισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter.

"Το 10% θα ανέβει στο 25% την Παρασκευή. Άλλα προϊόντα, αξίας 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που μας στέλνει η Κίνα, παραμένουν αδασμολόγητα, αλλά σύντομα θα δασμολογηθούν, με 25%", πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκρινε ότι οι δασμοί αυτοί "είναι εν μέρει υπεύθυνοι για τα θαυμάσια οικονομικά αποτελέσματά" στις ΗΠΑ.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε εκνευρισμένος από την πορεία που έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο, σχολιάζοντας ότι "συνεχίζονται, αλλά υπερβολικά αργά, καθώς (οι Κινέζοι) προσπαθούν να επαναδιαπραγματευτούν" και έκλεισε το μήνυμά του με τη λέξη "Όχι!".

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!