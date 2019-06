Αυστραλία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλου, 5 χιλιόμετρα από την πόλη Ντάργουιν της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι New York Times, ένας 45χρονος έχει συλληφθεί. Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον δήλωσε στους δημοσιογράφους που ταξιδεύουν μαζί του στο Λονδίνο, ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική πράξη.

.@ScottMorrisonMP on the Darwin shooting: This is a terrible act of violence that has already taken the lives of four people. I want to extend my deep condolences and sympathy to the NT & Darwin. Our advice is this is not a terrorist act.



