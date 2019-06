Τραμπ: Επικό χρηματιστηριακό κραχ, εάν δεν εκλεγώ ξανά!

Προειδοποιήσεις απηύθυνε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενόψει της προετοιμασίας του για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι αντιμέτωπες με επικό χρηματιστηριακό κραχ, εάν δεν εκλεχθεί ξανά.

«Εάν κάποιος, εκτός από εμένα, αναλάβει, θα υπάρξει Χρηματιστηριακό Κραχ, που παρόμοιο δεν θα έχουν ξαναδεί στο παρελθόν!», τονίζει στους 61 εκατ. ακολούθους του στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT