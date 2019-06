Βρετανία: Εκτός της κούρσας για την πρωθυπουργία ο Ρόρι Στιούαρτ

Εκτός της κούρσας για τη διαδοχή της Τερέζα Μέι τέθηκε ο Ρόρι Στιούαρτ μετά τη σημερινή ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος.

Η σημερινή ψηφοφορία ανέδειξε και πάλι νικητή τον Μπόρις Τζόνσον που έλαβε 143 ψήφους, 17 περισσότερες από την προηγούμενη διαδικασία.

Στη δεύτερη θέση με 54 ψήφους παρέμεινε ο Τζέρεμι Χαντ, ο Μάικλ Γκοβ συγκέντρωσε 51 ψήφους και τέταρτος αναδείχθηκε ο Σαχίντ Ζαφίντ με 38 ψήφους.

Σε μήνυμά του στο Twitter ο Ρόρι Στιούαρτ σχολίασε πως από τη διαδικασία των τελευταίων εβδομάδων «απέκτησα νέα πίστη στην πολιτική...» και εξέφρασε την άποψη ότι περισσότεροι βουλευτές θα πιστέψουν σε αυτόν στο μέλλο.

I am so moved & inspired by the support I have received over the last few weeks - it has given me a new faith in politics, a new belief in our country. I didn’t get enough MPs to believe today - but they will 🙂 I remain deeply committed to you and to this country. #RoryWalksOn