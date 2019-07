Ψηφοφορία-θρίλερ για την νέα πρόεδρο της Κομισιόν

Στρασβούργο ανταπόκριση

Σε μια απόπειρα να πιέσει αλλά και να πείσει τους ευρωβουλευτές να την ψηφίσουν ως την νέα πρόεδρο της Κομισιόν η Ursula von der Leyen παραιτείται από υπουργός άμυνας της Γερμανίας.

Διάφορες αλλά συγκλίνουσες πληροφορίες από ευρωπαίους αξιωματούχους ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι μέχρι την τελευταία στιγμή η κα. von der Leyen και η ομάδα της προσπαθούσαν με υποσχέσεις να κερδίσουν την στήριξη των Πρασίνων προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία.

Η ψήφος είναι μυστική και γι' αυτό τον λόγο η Γερμανίδα υπουργός φοβάται διαρροές όχι μόνο από τους Σοσιαλιστές, αλλά και από το ΕΛΚ. Μέχρι αργά χθες στο βράδυ, τουλάχιστον, η επικράτηση θεωρείτο οριακή, σε σημείο που ενεργοποιήθηκε το λεγόμενο γκρουπ των 5 (Juncker, Merkel, Macron,Rutte , Tusk) οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκαναν προσωπικές τηλεφωνικές συνομιλίες με μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου προκειμένου να αποφύγουν την καταψήφιση της υποψηφιότητας της κ. Von der leyen. Κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου.

Στους διαδρόμους του Στρασβούργου ακόμα ακούγονται ψίθυροι και δυσαρέσκεια περί ακατάλληλης υποψηφιότητας, αλλά και ουσιαστικής παντοκρατορίας της Γερμανίας σε όλες τις θέσεις κλειδιά της ΕΕ για την οποία έγραψε το Euro2day.gr

Κάτι άλλο που «ξενίζει» είναι το γεγονός ότι η γερμανίδα υπουργός «επιβλήθηκε» ως συμβιβαστική λύση μεταξύ των ηγετών την τελευταία στιγμή και μετά από 2 αποτυχημένες Συνόδους Κορυφής, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «5» το είχαν αποφασίσει πριν τις ευρωεκλογές.

Η Ursula von der Leyen θα έχει να αντιμετωπίσει και το ότι δεν είναι αρχηγός ενός ευρωπαϊκού κόμματος και δεν έλαβε μέρος στις ευρωεκλογές.

Μια από τις δεσμεύσεις που έδωσε ήδη στους αρχηγούς κομμάτων που είδε την προηγούμενη εβδομάδα είναι να ενισχύσει το δόγμα του Spitzenkandidat το οποίο «σκότωσαν» οι ηγέτες της ΕΕ με το να απορρίψουν όλους τους υποψηφίους των κομμάτων.

Η νέα επίδοξη πρόεδρος της Κομισιόν έχει επίσης υποσχεθεί ότι θα δώσει περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην ευρωβουλή όμως το «τυράκι» είναι πάντα πολιτικό.

Οι φιλελευθεροι απαιτούν από την γερμανίδα πολιτικό η Spitzenkandidat τους, Μ. Vestager (που θεωρείτο και ένα από τα φαβορί για τη θέση) να πάρει μια από τις δύο εκτελεστικές αντιπροεδρίες που έχει η Κομισιόν. Ηδη η κα Von der Leyen υποσχέθηκε στους Σοσιαλιστές ότι ο δικός τους Spitzenkandidat, επίσης ένα από τα φαβορί που υποτίθεται «κάηκε» την τελευταία στιγμή, ο Frans Timmermans, θα διατηρήσει τον ρόλο του πρώτου αντιπροέδρου της Κομισιόν που κατέχει σήμερα. Με άλλα λόγια σε περίπτωση που υπάρχει κόλλημα της προέδρου, τα καθήκοντα θα αναλαμβάνει ο κ. Timmermans.

Τα Σκόπια και η Αλβανία

Η κυρία Von der Leyen έχει ανοικτά δεσμευθεί ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν θα ανοίξει τις προενταξιακές συνομιλίες της ΕΕ με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Εάν γίνει αυτό θα είναι πανηγυρική νίκη για την Angela Merkel και μεγάλη ήττα για τον Γάλλο πρόεδρο E. Macron και τον Ολλανδό πρωθυπουργό M. Rutte που έχουν προβάλει σθεναρές αντιστάσεις. Θα δείξει επίσης και την λεγόμενη γερμανοποίηση της Ευρώπης, καθώς η νέα πρόεδρος μάλλον θα κληθεί να προωθήσει τις πολιτικές φιλοδοξίες του Βερολίνου. Κάτι που έκανε μερικώς άλλωστε και ο απερχόμενος πρόεδρος Jean-Claude Juncker.

Ενα άλλο μεγάλο θέμα, που αφορά την χώρα μας, είναι η φιλοδοξία της κ. Von der Leyen θα προωθήσει νέους κανόνες για το άσυλο και την μετανάστευση.

«We need a new rule on burden sharing. We need a fresh start» (Χρειαζόμαστε νέους κανόνες στον επιμερισμό του βάρους. Χρειαζόμαστε μια φρέσκια αρχή) έγραψε σε μια απαντητική επιστολή της προς την Ευρωβουλή.

Αυτό δεν πρέπει να περάσει «στα ψηλά» από την Αθήνα. Είναι ζωτικής σημασίας η χώρα μας να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της πριν μπει σε εφαρμογή ένα νέο τέτοιο σχέδιο.

Το σκάνδαλο που βαραίνει την Γερμανίδα πολιτικό

Η Ursula von der Leyen επέλεξε να μην απαντήσει γραπτώς για το σκάνδαλο διαφθοράς που την βαραίνει ως υπουργό Αμυνας. Θα μιλήσει προφανώς προφορικά στους ευρωβουλευτές επί τούτου.

Εκτός από χαμηλής απόδοσης και λάθη στο υπουργείο άμυνας, η γερμανίδα πολιτικός κατηγορείται ότι έδωσε συμβόλαια σε φιλικά της άτομα χωρίς την απαραίτητη εποπτεία. Μάλιστα εκκρεμεί εις βάρος της και έρευνα από την επιτροπή της Γερμανικής βουλής και θα κληθεί να καταθέσει. Σε περίπτωση που βρεθεί ένοχη θα καταδικαστεί και de facto θα πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος της Κομισιόν.

Το γεγονός ότι αναμένεται να μετακομίσει στις Βρυξέλλες δεν επηρεάζει την έρευνα εις βάρος της, καθώς αφορά το υπουργείο Αμυνας όταν είχε την ευθύνη του.

Ενα τέτοιου μεγέθους σκάνδαλο και μάλιστα με ανοικτή έρευνα δεν πτόησε τους «5» να την επιβάλουν ως την καταλληλότερη για νέα πρόεδρο της Κομισιόν. Και δεν φαίνεται να πτοεί ούτε τους ευρωβουλευτές καθώς οι τριγμοί και η αμφισβήτηση αφορά άλλα θέματα, κυρίως πολιτικά και με τα ανάλογα «τυράκια» να βρίσκονται στο τραπέζι ως αντάλλαγμα με ψήφους.

Η ψηφοφορία

Η κ. Von der Leyen χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον 374 ψήφων για να εκλεγεί και σκοπός της είναι να μην χρειαστεί ψήφους των ευρωσκεπτικιστών. Η ψήφος είναι μυστική. Η ακρόαση αρχίζει το πρωί στις 10 ώρα Ελλάδος και κορυφώνεται στις 7 το απόγευμα με την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που καταψηφιστεί οι ηγέτες της ΕΕ θα κληθούν να προτείνουν άλλον υποψήφιο.