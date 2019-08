Tραμπ: «Σοβαρή παραβίαση» η υποτίμηση του γουάν από την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επίθεση στην κίνηση της Κίνας να επιτρέψει στο γουαν να υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 7 προς 1 έναντι του δολαρίου για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία.

«Η Κίνα έριξε την αξία του νομίσματός της σχεδόν σε ιστορικό χαμηλό. Λέγεται "χειραγώγηση νομίσματος". Ακούει η Fed. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση η οποία θα αποδυναμώσει την Κίνα μακροπρόθεσμα» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

