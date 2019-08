Ο Τραμπ ακύρωσε συνάντηση με την πρωθυπουργό της Δανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες Τρίτη ότι αποφάσισε να αναβληθεί η προγραμματισμένη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, δύο εβδομάδες πριν να γίνει, εξαιτίας της παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος από την πλευρά της για την προσφορά του η χώρα του να αγοράσει τη Γροιλανδία.

«Η Δανία είναι μια πολύ σπουδαία χώρα με απίστευτους ανθρώπους, αλλά με βάση τα σχόλια της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντεριξεν, ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συζητήσει την αγορά της Γροιλανδίας, θα αναβάλλω τη συνάντησή μας που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σε δύο εβδομάδες για μια άλλη φορά», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε λακωνική ανάρτησή του στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!