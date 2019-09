Προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών της Yahoo

Προβλήματα στη λειτουργία της αντιμετωπίζει η Yahoo, συμπεριλαμβανομένου του Yahoo Mail.

«Μπορεί να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του Mail. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι αυτό να διορθωθεί», αναφέρει σε μήνυμά της στο Twitter.

Όπως μεταδίδει το Reuters, δεν ενημερώνει για τον αριθμό των χρηστών που επηρεάζονται από τη διακοπή των υπηρεσιών της ή την αιτία.

You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience.