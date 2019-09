Ολομέτωπη επίθεση Τραμπ στον Πάουελ της Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε με σκληρά λόγια τον επικεφαλής της Fed αμέσως μετά την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Ο Τζέι Πάουελ και η Fed απέτυχαν για μια ακόμη φορά. Δεν έχουν κότσια, δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν όραμα» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!