Χονγκ Κονγκ: Πληροφορίες για πυροβολισμό διαδηλωτή, βίαια επεισόδια

Βίαια επεισόδια έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές του Χονγκ Κονγκ, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούονται με την αστυνομία, κατά την 70ή επέτειο ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία πυροβόλησε με κανονική σφαίρα έναν διαδηλωτή στο στήθος.

Το νοσοκομείο του Χονγκ Κονγκ ενημέρωσε ότι υπάρχουν 15 τραυματίες και ότι ένας άνθρωπος είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, πολλοί σταθμοί του μετρό αλλά και εμπορικά κέντρα είναι κλειστά, σε μία μέρα που κανονικά θα είχαν πολύ κόσμο, λόγω της εθνικής αργίας.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, καθώς οι διαδηλωτές έκλειναν τους δρόμους και έβαζαν φωτιές σε οδοφράγματα.

In Hong Kong, major protests are expected today as demonstrators attempt to disrupt China's National Day events. @willripleyCNN has more on the ongoing unrest https://t.co/9J74cnPc2i pic.twitter.com/0ZYADnsHnK