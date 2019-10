Για «προδοσία» κατηγορεί την Πελόσι ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόσι, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να διέπραξε εσχάτη προδοσία, διότι, όπως υποστήριξε, γνώριζε τα «ψέματα» που είπε ο πρόεδρος μιας επιτροπής του σώματος για την τηλεφωνική του συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την 25η Ιουλίου.



«Η Νάνσι Πελόσι γνώριζε» τα «πολλά ψέματα» και τις «τεράστιες απάτες» του «ύπουλου Άνταμ Σιφ» σε βάρος «του Κογκρέσου και του αμερικανικού λαού», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, αναφερόμενος στον πρόεδρο της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι αρμόδια για τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, εξέχοντος στελέχους των Δημοκρατικών όπως κι η Πελόσι.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer...

....This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached!