Κυρώσεις στην Αγκυρα με εκτελεστικό διάταγμα επιβάλει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υπογράψει «σύντομα» ένα διάταγμα που θα εγκρίνει κυρώσεις εναντίον πρώην και νυν Τούρκων αξιωματούχων καθώς και ότι θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τουρκικού χάλυβα σε 50%, ως απάντηση στη στρατιωτική επέμβαση της Άγκυρας κατά των Κούρδων στη Συρία.

«Σύντομα θα υπογράψω ένα διάταγμα που θα επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων εναντίον Τούρκων αξιωματούχων (...) και εναντίον οποιουδήποτε συνεισφέρει στις αποσταθεροποιητικές πράξεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας για «ισχυρές επιπλέον κυρώσεις».

«Είμαι απόλυτα έτοιμος να καταστρέψω γρήγορα την τουρκική οικονομία εάν οι Τούρκοι ηγέτες συνεχίσουν αυτήν την επικίνδυνη και καταστρεπτική πορεία», πρόσθεσε. Παράλληλα ανακοίνωσε την αναστολή των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα.

«Η στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο αμάχους και απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος με ανακοίνωσή του».

«Υπήρξα απολύτως σαφής με τον πρόεδρο Ερντογάν ότι οι ενέργειες της Τουρκίας επιταχύνουν μια ανθρωπιστική κρίση και δημιουργούν τις συνθήκες για πιθανά εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε. Οι δασμοί επιστρέφουν στο επίπεδο πριν από την μείωσή τους τον Μάιο, διευκρίνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Η Τουρκία πρέπει επίσης να θέσει σε προτεραιότητα την προστασία των αμάχων, ιδιαιτέρως των ευάλωτων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη βορειοανατολική Συρία. Η αδιάκριτη στοχοθέτηση αμάχων, η καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών και η στοχοθέτηση εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων είναι απαράδεκτη».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρθηκαν από τη βορειοανατολική Συρία θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα παραμείνουν στην περιοχή για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι καλωσορίζει οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να βοηθήσει τους Κούρδους στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να διαδραματίσουν κανένα ρόλο στην προστασία της κουρδικής πολιτοφυλακής στη βορειανατολική Συρία. «Αφήστε τη Συρία και τον Άσαντ να προστατεύσουν τους Κούρδους και να πολεμήσουν την Τουρκία για τα δικά τους εδάφη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σειρά αναρτήσεων του στο twitter. Αναφερόταν στο Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Όποιος θέλει να βοηθήσει τη Συρία στην προστασία των Κούρδων είναι καλός για μένα, είτε είναι η Ρωσία, η Κίνα είτε ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Ελπίζω ότι όλοι θα τα πάνε περίφημα, είμαστε 7.000 μίλια μακριά!».

