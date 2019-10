Ανοιχτή η Ευρωπαϊκή Ενωση σε μικρή παράταση του Brexit

Ανοιχτή σε βραχυπρόθεσμη παράταση του Brexit είναι η Γερμανία, εάν πρόκειται για το σωστό πολιτικό λόγο, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας σε συνέντευξή του, την Τετάρτη.

«Πρέπει να ξέρουμε: Ποιος θα είναι ο λόγος γι’ αυτό;», δήλωσε ο Μάας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, προσθέτοντας: «Εάν πρόκειται να πάει η ημερομηνία δύο ή τρεις εβδομάδες αργότερα, για να επιτρέψουμε στους Βρετανούς βουλευτές να εφαρμόσουν την επικύρωση του νομοσχεδίου εξόδου με λογικό τρόπο, νομίζω ότι αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα».

Η κυβέρνηση της Γαλλίας είναι διατεθειμένη να επιτρέψει μόνο μια «τεχνική» αναβολή του Brexit, η οποία πρόκειται να διαρκέσει «λίγες ημέρες», για να διευκολύνει την επικύρωση διά ψηφοφορίας της νομοθεσίας γι’ αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως αποκλείει κάθε παράταση της διαδικασίας βάσει του Άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας πέραν αυτής, διεμήνυσε χθες Τρίτη η γαλλίδα υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων Ορελί ντε Μονσαλέν.

Νωρίτερα χθες, η Βουλή των Κοινοτήτων απέρριψε το χρονοδιάγραμμα το οποίο πρότεινε ο αρχηγός των Συντηρητικών και πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ως προς την έγκριση της νομοθεσίας για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που σημαίνει πως η επικύρωση της συμφωνίας που έκλεισε με τις Βρυξέλλες εντός προθεσμίας - ως την 31η Οκτωβρίου - καθίσταται ουσιαστικά ανέφικτη.

«Θα δούμε στο τέλος της εβδομάδας εάν και κατά πόσον είναι απαραίτητη μια εντελώς τεχνική παράταση για να ολοκληρωθεί αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία», επισήμανε η υπουργός, η οποία εκφράστηκε στη γαλλική Γερουσία.

«Όμως πέραν αυτών των περιστάσεων, κάθε παράταση με σκοπό μόνο να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνος ή να συζητηθεί η συμφωνία [αποχώρησης] ξανά αποκλείεται», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η Ορελί ντε Μονσαλέν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έχει διαβουλεύσεις με τους 27 ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αίτημα αναβολής της αποχώρησης της Βρετανίας, όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπό του.

Όπως έγραψε στο Twitter η Μίνα Αντρέεβα, μετά την απόρριψη από τη Βουλή των Κοινοτήτων, του χρονοδιαγράμματος για την εξέταση και επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit, όπως το ήθελε η βρετανική κυβέρνηση, ο Τουσκ έχει επαφές με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και συζητά το αίτημα αναβολής του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.