Κέρδη-έκπληξη για την Tesla το τρίτο τρίμηνο του 2019

Αναπάντεχα κέρδη τρίτου τριμήνου δημοσίευσε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla.

Σύμφωνα με το CNBC, οι μετοχές της έκαναν άλμα 20% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, οδηγώντας τις στο πιο υψηλό σημείο από τον Φεβρουάριο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν $1,86 έναντι πρόβλεψης για απώλειες 42 σεντς. Τα έσοδα έφτασαν στα $6,3 δισ. έναντι εκτίμησης για $6,33 δισ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων έδωσε στους επενδυτές πολλά πράγματα να περιμένουν. Κυκλοφόρησε ένα τεύχος ενημέρωσης των επενδυτών, 28 σελίδων, γεμάτο από φωτογραφίες του νέου εργοστασίου στη Σανγκάη, στο οποίο η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμαστική παραγωγή.

