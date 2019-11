«Στηρίζει» Μπόρις Τζόνσον ο Νάιτζελ Φάρατζ

Αλμα κάνει η στερλίνα αφότου ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι το κόμμα του Brexit δεν θα διεκδικήσει καμία από τις 317 έδρες που κέρδισε το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα στις τελευταίες εκλογές. Δεν θα κατεβάσει δηλαδή υποψήφιους στις περιοχές που είχαν κερδίσει οι Τόρις.

Ο Φάρατζ σημείωσε ότι το κόμμα του θα δώσει μάχη για όλες τις άλλες έδρες που έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Εργατικό Κόμμα και τα άλλα κόμματα που είναι υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

O Nάιτζελ Φάρατζ σημείωσε ότι η δέσμευση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ χωρίς «ρυθμιστική ευθυγράμμιση» είναι μια τεράστια αλλαγή στην προσέγγιση των Συντηρητικών ως προς το Brexit.

Ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος James Cleverly χαιρέτισε την κίνηση, προσθέτοντας ότι το κόμμα του Brexit έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο που υπάρχει «εάν μπουν εμπόδια σε μία σταθερή κυβέρνηση πλειοψηφίας».

Όπως μεταδίδει το CNBC, η στερλίνα ενισχύεται 0,8%, μετά την ανακοίνωση, στο $1,2875.

It stops a second referendum - Nigel Farage announces why his The Brexit Party won't contest 317 seats won by Conservatives at #GE19. pic.twitter.com/HrDeSqjQ5k