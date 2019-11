Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή υγεία της αμερικανικής οικονομίας χθες Τρίτη υποβαθμίζοντας εμμέσως τις μελέτες που καταγράφουν τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα.

Η αμερικανική οικονομία «έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας κατά πολύ», διαβεβαίωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη και υπεραμύνθηκε της απόφασής του να επιβάλλει επιπρόσθετους τιμωρητικούς δασμούς. «Το αληθινό κόστος θα το βλέπαμε εάν δεν κάναμε τίποτα».

Καθώς η αμερικανική βιομηχανική δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση, αναγνώρισε πάντως για πρώτη φορά ότι κάποιες βιομηχανίες «ίσως» υφίστανται τις συνέπειες μιας «ελαφριάς αβεβαιότητας», πριν πει το ακριβώς αντίθετο: «Δεν υπάρχει αβεβαιότητα», «δεν πλήττονται» από τον εμπορικό πόλεμο.

Η ομιλία του Τραμπ σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ινστιτούτο The Economic Club of New York συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση μελέτης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του οργανισμού του λιμένα του Λος Άντζελες (Καλιφόρνια), του μεγαλύτερου των ΗΠΑ και ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, για τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου.

Κατά τη μελέτη, που βασίζεται σε δεδομένα για το 2018, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές που πλήττονται από τον εμπορικό πόλεμο ανέρχονται στα 186 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ απειλούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Ως τώρα, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του διατείνονται ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει καμία επίπτωση στην αμερικανική οικονομία και ενοχοποιούν τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας για την επιβράδυνση της οικονομίας.

Τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ομοβροντία δασμών, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν διαβεβαίωνε ότι δεν έχει δει «προς το παρόν ενδείξεις επίπτωσης στις ΗΠΑ».

Αλλά οικονομολόγοι τονίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται ιδίως λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος, αφού αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Ο Τραμπ μολαταύτα επέμεινε ότι η αμερικανική βιομηχανία ανακάμπτει με «πολύ σθεναρά» και ότι η αμερικανική οικονομία είναι «πολύ στέρεη».

Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με Κίνα

Ο πρόεδρος στην ομιλία του δήλωσε πως η Κίνα «πεθαίνει» για να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορική της πολιτική.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά στην υπογραφή της «πρώτης φάσης» μιας εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μπορεί να κλείσει σύντομα.

Σημείωσε ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί μια συμφωνία με την Κίνα μόνο άμα είναι καλή για τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς εργαζομένους. Προειδοποίησε ταυτόχρονα το Πεκίνο ότι αν δεν υπάρξει τελικά συμφωνία η Ουάσιγκτον θα αυξήσει σημαντικά τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Στην ομιλία του ο Τραμπ δεν παρέλειψε να κατηγορήσει την Κίνα για χειραγώγηση του νομίσματος και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ τόνισε ότι έχει χρησιμοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά την Ευρώπη, ο ίδιος επισήμανε ότι οι εμπορικοί φραγμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άδικοι για τους Αμερικανούς παραγωγούς. «Ευρωπαϊκή Ένωση: πολύ, πολύ δύσκολη» τόνισε. «Οι φραγμοί που έχουν είναι τρομεροί. Χειρότεροι από της Κίνας από πολλές απόψεις».

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε νέα επίθεση στη Fed για τη νομισματική πολιτική που ακολουθεί. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια πολύ γρήγορα, ενώ τα μείωσε με πολύ αργό ρυθμό.

Η Fed βάζει τις ΗΠΑ σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι άλλων χωρών, τόνισε ο ίδιος.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής αρνητικών επιτοκίων.

«Θυμάστε ότι ανταγωνιζόμαστε με άλλα κράτη τα οποία μείωσαν τα επιτόκια τους και τώρα ουσιαστικά πληρώνονται όταν αποπληρώνουν το δάνειο τους, κάτι που είναι γνωστό ως αρνητικό επιτόκιο. Ποιος είχε ακούσει κάτι τέτοιο; Δώστε μου κάτι από αυτό. Δώστε μου λίγα από τα χρήματα αυτά. Θέλω κάποια από αυτά τα χρήματα. Η Fed δεν μας αφήνει να το κάνουμε» υπογράμμισε.

O ίδιος έπλεξε παράλληλα το εγκώμιο της αμερικανικής οικονομίας, λέγοντας ότι είναι η πιο ανταγωνιστική στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ