Τραμπ: Μπορεί να καταθέσω στο Κογκρέσο

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα ότι του αρέσει η ιδέα να καταθέσει στο Κογκρέσο στην έρευνα για την παραπομπή του, λέγοντας πως θα το εξετάσει.

Όπως τόνισε, αν και δεν έκανε κάτι κακό και δεν θέλει να προσδώσει αξιοπιστία στην έρευνα, την οποία χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» και «απάτη», ανέφερε πως θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει, για να βοηθήσει το Κογκρέσο να βρει τον προσανατολισμό του.

Our Crazy, Do Nothing (where’s USMCA, infrastructure, lower drug pricing & much more?) Speaker of the House, Nervous Nancy Pelosi, who is petrified by her Radical Left knowing she will soon be gone (they & Fake News Media are her BOSS), suggested on Sunday’s DEFACE THE NATION....

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!