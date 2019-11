Τσαβούσογλου: Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής «διαστρέβλωσε» τη συζήτησή μας

Εκνευρισμός στην Άγκυρα μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Τουρκικής κυβέρνησης, με τον κ. Τσαβούσογλου να κατηγορεί τον κ. Σασόλι ότι διαστρέβλωσε το περιεχόμενο της συνάντησής του και να υποστηρίζει ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε για θέματα τα οποία δεν αναφέρθηκαν ποτέ.

Η ανακοίνωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Νταβίντ Σασόλι, μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Τουρκικής κυβέρνησης, έχει ως εξής:

«Σήμερα το πρωί, είχα μια ειλικρινή ανταλλαγή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Επανέλαβα ότι η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την Τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία. Πρόκειται για μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Έθεσα επίσης το ζήτημα της των συνεχιζόμενων παράνομων εξορυκτικών δραστηριοτήτων της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο, σε ότι αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Τόνισα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να δίνει προσοχή στην διευθέτηση της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει πλήρη στήριξη προς τα κράτη μέλη αυτά που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες προκλήσεις σε όρους μεταναστευτικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκαθάρισα επίσης πως είναι απολύτως απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται άνθρωποι που προσπαθούν να διαφύγουν του πολέμου και των διώξεων για πολιτικά κέρδη ή για να πιεστεί η ΕΕ.

Συμφωνήσαμε και οι δύο πως ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπιστούν οι πολλές κοινές προκλήσεις μας, όπως η μετανάστευση και η μάχη κατά της τρομοκρατίας».

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε... άλλη άποψη. Διέψευσε τις παραπάνω δηλώσεις του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, υποστηρίζοντας πως τέτοια ζητήματα δεν εθίγησαν ποτέ, ενώ εξέφρασε την «αποστροφή» του που «ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Ευρωπαϊκό λαό διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της συνάντησης».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαβούσογλου, σε ανάρτησή του στο Titter γράφει: «Ορίστε ένα ακόμα παράδειγμα της ανειλικρίνειας και της υποκρισίας της ΕΕ. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μοιράστηκε θέματα που δεν τα είπε μπροστά μου. (Αισθάνομαι) Αποστροφή που ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τον Ευρωπαϊκό λαό διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της συνάντησης».

