Νταβός: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία το 2020

Καμπανάκι χτυπάει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum - WEF) για την κλιματική αλλαγή, με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους να καταλαμβάνουν για πρώτη φορά τις πρώτες θέσεις στις ανησυχίες των ερωτηθέντων.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η αποτυχία να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή, οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, η απώλεια βιοποικιλότητας και η περιβαλλοντική ζημιά από τον άνθρωπο είναι μεταξύ των κινδύνων που εντοπίστηκαν ως οι πιο πιθανοί από τους ερωτηθέντες στην έκθεση του Οργανισμού για το 2020.

Είναι η πρώτη φορά στην 14χρονη ιστορία της έρευνας που οι ανησυχίες για το κλίμα καταλαμβάνουν όλες τις πρώτες πέντε θέσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι οικονομικές αντιπαραθέσεις και η εσωτερική πολιτική πόλωση αναγνωρίστηκαν επίσης ως βραχυπρόθεσμα ζητήματα από τους παγκόσμιους εμπειρογνώμονες και φορείς λήψης αποφάσεων, όπως αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης όταν οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί ηγέτες θα συναντηθούν στο Νταβός της Ελβετίας για την ετήσια συνάντηση του Φόρουμ, την επόμενη εβδομάδα.

The Global Risks Report 2020 launches today and for the first time, the top spots are dominated by environmental concerns. After a year of extreme weather, people are more worried about the planet's future than ever. Read the full report here https://t.co/BFcO7Vsmay #risks20 pic.twitter.com/HWS3VW5LdS