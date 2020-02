Συναγερμός σε Ιταλία και Νότια Κορέα

Η μεγάλη άνοδος των κρουσμάτων εκτός ηπειρωτικής Κίνας πυροδοτεί βουτιές στις μετοχές παγκοσμίως και φυγή των επενδυτών προς επενδυτικά προϊόντα ασφαλούς καταφυγίου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει κηρύξει πανδημία, αλλά ο κορωνοϊός εξαπλώνεται με γρήγορο ρυθμό σε Ιταλία και Νότια Κορέα.

Η τελευταία ανακοίνωσε 70 νέα κρούσματα, φτάνοντας συνολικά στα 833, καθώς η πόλης Daegu, τέταρτη μεγαλύτερη της χώρας, δέχεται μεγάλο πλήγμα.

«Εάν δεν καταφέρουμε να μπλοκάρουμε την εξάπλωση του ιού στην περιοχή Daegu αποτελεσματικά, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να οδηγήσει σε μετάδοση εθνικού επιπέδου», σημείωσε ο υφυπουργός Υγείας, Kima Kang-lip.

Τέταρτος νεκρός στην Ιταλία, σύμφωνα με το ραδιόφωνο της RAI, ενώ στα 155 έφτασαν τα κρούσματα. Σε καραντίνα βρίσκονται πάνω από 10 πόλεις του ιταλικού βορρά, με τις πιο εύπορες περιοχές της Λομβαρδίας και του Βένετο -που βρίσκονται το Μιλάνο και η Βενετία αντίστοιχα- να είναι στο επίκεντρο των περιπτώσεων κορωνοϊού.

Οι συγκεκριμένες περιοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της οικονομικής παραγωγής της Ιταλίας, ενώ η πλειοψηφία των πόλεων που είναι σε καραντίνα βρίσκονται βόρεια από το οικονομικό κέντρο του Μιλάνου.

Σχολεία, μουσεία, πανεπιστήμια και σινεμά έκλεισαν ενώ άλλες δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ακυρώθηκαν. Το διάσημο καρναβάλι της Βενετίας που επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Τρίτη, κατέβασε αυλαία την Κυριακή, λόγω του ιού.

Την ίδια ώρα, αδειάζουν τα ράφια στα σούπερ μάρκετ.

Αδεια και τα αεροπλάνα με προορισμό το Μιλάνο. Η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε ότι οι πιθανοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί στις χώρες που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν θα πρέπει να είναι αναλογικοί και συντονισμένοι μεταξύ των κρατών της ΕΕ, καθώς το μπλοκ βρίσκεται αντιμέτωπο με την επιδημία κορωνοϊού στην Ιταλία. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Πλήγμα δέχεται ο τουριστικός τομέας της Γαλλίας, μετά την έξαρση του κορωνοϊού. Οπως μεταδίδει το CNBC, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ δήλωσε την Κυριακή ότι «έχουμε λιγότερους τουρίστες στη Γαλλία, περίπου 30%-40% από ό,τι αναμενόταν».

Εν μέσω ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και περιορισμών, η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια έχει μειωθεί, οδηγώντας σε περισσότερες από 200.000 ακυρώσεις πτήσεων.

Very empty flight to Milan this morning #coronavirus pic.twitter.com/zlK8eaEs8k