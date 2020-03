Στο 1,2% αναμένεται να διαμορφωθεί ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως ενημερώνει η Eurostat, εκτιμά ότι αυτόν τον μήνα θα κατεβάσει ταχύτητα από το 1,4% που είχε φτάσει τον Ιανουάριο.

Τα τρόφιμα, ποτά, αλκοόλ και καπνός αναμένεται να έχουν τον πιο υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Φεβρουάρι, (2,2% από 2,1% τον Ιανουάριο).

Ακολουθούν οι υπηρεσίες (1,6% από 1,5% τον προηγούμενο μήνα).

Η ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη τον Ιανουάριο, στο 7,4%.

Euro area #inflation down to 1.2% in February 2020: food +2.2%, services +1.6%, other goods +0.5%, energy -0.3% - flash estimate https://t.co/WyKXQPIQm4 pic.twitter.com/rpE1XwI5fd