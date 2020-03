Τραμπ σε Fed: Μειώστε και άλλο τα επιτόκια!

Η Fed προχώρησε την Τρίτη σε μια αιφνιδιαστική μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να πιέζει την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για περισσότερη νομισματική χαλάρωση.

«Η Fed μειώνει αλλά πρέπει να χαλαρώσει παραπάνω και το κυριότερο να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες χώρες/ανταγωνιστές. Δεν παίζουμε επί ίσοις όροις. Δεν είναι δίκαιο για τις ΗΠΑ. Είναι επιτέλους ώρα για τη Fed να ΗΓΗΘΕΙ. Περισσότερη χαλάρωση και μείωση!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!