ΕΕ προς Τραμπ: Ο ιός απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση

Ο κορωνοϊός είναι μία παγκόσμια κρίση, που δεν περιορίζεται σε οποιαδήποτε ήπειρο και απαιτεί συνεργασία και όχι μονομερή δράση, σημειώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σε ανακοίνωσή τους.

Προσθέτουν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγόρευση μονομερώς και χωρίς διαβούλευση.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αναλαμβάνει ισχυρή δράση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, καταλήγει.

The Coronavirus is a global crisis and requires cooperation.

The EU disapproves of the fact that the U.S. decision to impose a travel ban was taken unilaterally and without consultation.

The EU is taking strong action to limit the spread of #COVID19.



Read full joint statement ↓