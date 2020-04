Αρνητική σύσταση για τη χλωροκίνη από ερευνητές

Μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό ιατρικό περιοδικό την Παρασκευή συστήνει να μη χρησιμοποιείται η ουσία χλωροκίνη για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 που προκαλεί ο κορωνοϊός.

Οι ερευνητές αναγκάστηκαν να διακόψουν πρόωρα τη μελέτη μετά τα καρδιακά προβλήματα που παρουσίασαν ασθενείς και τον θάνατο περίπου είκοσι ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη.

Oι New York Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι η δοκιμή της ουσίας διακόπηκε για θέματα που αφορούσαν την ασφάλεια των ασθενών, αλλά τα ακριβή στοιχεία αποκαλύφθηκαν όταν δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή στη Journal of the American Medical Association.

Η μελέτη παρακολούθησε την πορεία 81 ασθενών που είχαν νοσήσει με Covid-19 από τις 23 Μαρτίου ως τις 5 Απριλίου σε ιατρική μονάδα στη Βραζιλία. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι 40 ασθενείς έλαβαν 450 ml του φαρμάκου δύο φορές την πρώτη μέρα και μία φορά τις επόμενες τέσσερις. Οι υπόλοιποι 41 λάμβαναν δύο δόσεις των 600 ml κάθε ημέρα για 10 ημέρες.

Ως την έκτη ημέρα, 6 από τους 40 ασθενείς της ομάδας με τη χαμηλή δοσολογία είχαν πεθάνει, όπως και 16 από τους 41 ασθενείς της άλλης ομάδας. Καρδιακές ανωμαλίες παρουσιάστηκαν σε 11 από τους 81 ασθενείς.