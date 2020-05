Τραμπ: Μεγάλη μέρα για τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα!

Μεγάλη μέρα για τα κοινωνικά μέσα σήμερα, τονίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Εχουν προηγηθεί κατηγορίες κατά του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου για παρέμβασή του στις προεδρικές εκλογές του 2020 και απειλές να κλείσει τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Αυτή θα είναι μια μεγάλη μέρα για τα κοινωνικά μέσα και τη δικαιοσύνη!»

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS!