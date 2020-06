Oι ΗΠΑ εξεγείρονται και ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά

Σκηνικό χάους και διχασμού επικρατεί στις ΗΠΑ μετά από μία ακόμα νύχτα διαδηλώσεων για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς, με έναν διαδηλωτή να χάνει τη ζωή του στο Κεντάκι και τις αρχές να χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα.

Χιλιάδες άντρες της εθνοφρουράς παρατάχθηκαν σε δεκάδες πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς εξεγερμένα πλήθη κατέβηκαν στους δρόμους για έβδομη συνεχόμενη ημέρα. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κεντάκι διέταξε έρευνα για τον θάνατο πολίτη από πυρά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων διαδηλωτών με την αστυνομία και την εθνοφρουρά στο Λούιβιλ.

"Δεν είναι σκηνή από την ταινία 'Joker' ... είναι η Νέα Υόρκη πριν από λίγα λεπτά", ήταν το tweet του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

"It's not a scene from the movie 'Joker'... it's New York just a few minutes ago. #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/59cWAmttxF