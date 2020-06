Αστυνομική βαρβαρότητα κατά 75χρονου στις ΗΠΑ

Δύο αστυνομικοί στην πόλη Μπάφαλο, στη πολιτεία της Νέας Υόρκης, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, μετά από βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο τους δείχνει να σπρώχνουν βίαια έναν ηλικιωμένο άνδρα στο έδαφος.

Ο 75χρονος συμμετείχε στις διαμαρτυρίες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ που συνεχίζονται για δέκατη ημέρα νύχτα τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές θα κατακλύσουν την Ουάσιγκτον το Σάββατο για να διαδηλώσουν έξω από τον Λευκό Οίκο. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πρωτεύουσα.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από έναν δημοσιογράφο που δουλεύει στον τοπικό δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό WBFO δείχνει ότι έναν ασπρομάλλη άνδρας να πλησιάζει μια αλυσίδα πάνοπλων αστυνομικών των αμερικανικών ΜΑΤ και ένας να τον σπρώχνει με το γκλομπ και ένας άλλος με το χέρι.

Ακούγεται ο ήχος από το χτύπημα στο έδαφος και στη συνέχεια αίμα φαίνεται να βγαίνει από το κεφάλι του ηλικιωμένου.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows two police officers in Buffalo, New York, shoving a 75-year-old man to the ground. The sound of a crack is heard and blood trickles from the man’s head https://t.co/JOGKvPOjoD pic.twitter.com/TBqs4gelmi