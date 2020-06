Παραιτείται από τη θέση του υπ. Οικονομικών ο Μάριο Σεντένο

Ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Μάριο Σεντένο, ο οποίος θεωρείται ότι κατάφερε να αντιστρέψει μακρόχρονες πολιτικές λιτότητας ενώ η χώρα του πέτυχε παράλληλα το πρώτο δημοσιονομικό πλεόνασμα σε 45 χρόνια, θα παραιτηθεί στις 15 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Πορτογάλος πρόεδρος. Παράλληλα, ο Μάριο Σεντένο έκανε γνωστό ότι δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία στην προεδρία του Eurogroup όταν λήξει η τρέχουσα στις 13 Ιουλίου.

Ο Σεντένο, που είναι επίσης επικεφαλής του Eurogroup, ζήτησε να αποχωρήσει από τη θέση του, ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ο πρόεδρος Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα. Ο ίδιος ανέφερε ότι αντικαταστάτης του Σεντένο θα είναι ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Ζοάο Λεάο.

«Η ζωή κάνει κύκλους και θέλω δημοσίως να εκφράσω ότι κατανοώ και σέβομαι το ότι ο δρ. Μάριο Σεντένο θέλει να ανοίξει έναν νέο κύκλο στη ζωή του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά την ανακοίνωση.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο 46χρονος Λεάο είναι υφυπουργός της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό από το 2015. Υπό την προηγούμενη κεντροδεξιά κυβέρνηση ήταν μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου εργαζόμενος στο υπουργείο Οικονομίας και θήτευσε ως απεσταλμένος στον ΟΟΣΑ.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB