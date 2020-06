Αποφάσεις κόλαφος για Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο

Σε μια απόφαση κόλαφο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε το καθεστώς προστασίας που είχε αναγνωρίσει ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα σε 700.000 νέους μετανάστες, τους επονομαζόμενους Dreamers, το οποίο ήθελε να καταργήσει ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε «αυθαίρετη» και «παρορμητική» την απόφαση της αμερικανικής διοίκησης να αναστείλει το πρόγραμμα που υιοθέτησε ο Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο προστάτευε από την απέλαση τους μετανάστες κάτω των 30 ετών, που είχαν έρθει παρανόμως στις ΗΠΑ, όταν ήταν παιδιά.

Ο επικεφαλής του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς συντάχθηκε με τους τέσσερις προοδευτικούς συναδέλφους του σε αυτήν την απόφαση που ελήφθη με μικρή πλειοψηφία (πέντε δικαστές εκ των εννέα).

Ο Δημοκρατικός προκάτοχος του Τραμπ είχε άρει το 2012 την απειλή απέλασης σε βάρος των Dreamers, παρέχοντάς τους αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, κάτι αναγκαίο για να μπορέσουν να βρουν δουλειά, να οδηγούν ή να σπουδάσουν στις ΗΠΑ.

Το 2017, ο Τραμπ αποφάσισε να τερματίσει το πρόγραμμα αυτό (DACA), θεωρώντας το «παράνομο».

Δικαστήρια, που συγκλήθηκαν εκτάκτως, ανέστειλαν την απόφασή του, όμως η κυβέρνηση άσκησε έφεση προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το οποίο τελικά απεφάνθη κατά του για διαδικαστικούς λόγους.

«Εμείς δεν θα πούμε εάν το DACA ή η κατάργησή του ήταν τεκμηριωμένες πολιτικές. Η «σοφία» αυτών των αποφάσεων δεν εμπίπτει στη δική μας αρμοδιότητα», γράφει ο Τζον Ρόμπερτς στο σκεπτικό της απόφασης.

«Αναζητήσαμε μονάχα να μάθουμε εάν η κυβέρνηση ακολούθησε τις υποχρεώσεις της διαδικασίας και παρείχε μια λογική εξήγηση των πράξεών της», συνέχισε.

Και σε αυτό το θέμα «απέτυχε», κατέληξε.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη πως οι δικαιούχοι του προγράμματος DACA μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στις ΗΠΑ χωρίς τον καθημερινό φόβο της απέλασης», αναφέρει η αμερικανική Ένωση Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έδωσε στη διοίκηση τη δυνατότητα να δώσει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τον τερματισμό του προγράμματος και να προσπαθήσει ξανά. Όμως, θεωρείται απίθανο να γίνει αυτό και η αμερικανική κυβέρνηση να μπορέσει να βάλει τέλος στο DACA πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, όπου ο Τραμπ διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στον προεδρικό θώκο.

«Η Αμερική είναι η γη της ελπίδας και των ευκαιριών και χάρη σε αυτήν την απόφαση, θα παραμείνει φωτεινός φάρος για τόσους πολλούς», σημείωσε η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, που έδωσε μάχη για τη διάσωση του προγράμματος DACA.

Εξαλλος ο Τραμπ με βροχή αναρτήσεων στο twitter

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε σήμερα τις «φρικτές» και «πολιτικά κατευθυνόμενες» αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο του κατάφερε δύο πλήγματα σε διάστημα λίγων ημερών, με τις αποφάσεις του σχετικά με τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και διεμφυλικών εργαζομένων και το καθεστώς των εκατοντάδων χιλιάδων νεαρών μεταναστών.

«Αυτές οι φρικτές και πολιτικά κατευθυνόμενες αποφάσεις που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο φτύνουν κατάμουτρα τους ανθρώπους που είναι περήφανοι που αποκαλούνται Ρεπουμπλικανοί ή Συντηρητικοί…. Ψηφίστε Τραμπ 2020», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

The DACA decision, while a highly political one, and seemingly not based on the law, gives the President of the United States far more power than EVER anticipated. Nevertheless, I will only act in the best interests of the United States of America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

«Έχετε την εντύπωση πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν με συμπαθεί;», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος σε ένα άλλο tweet.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Νάνσι Πελόζι: «Ηθικά ακατάλληλος» ο Τραμπ για πρόεδρος

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι δήλωσε πως οι αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Τζον Μπόλτον, του πρώην κορυφαίου συμβούλου του Λευκού Οίκου, δείχνουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ακατάλληλος και απροετοίμαστος να είναι πρόεδρος και οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να εποπτεύουν τη συμπεριφορά του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι σαφώς ηθικά ακατάλληλος και διανοητικά απροετοίμαστος να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν φαίνεται να έχει σημασία για τους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία των ΗΠΑ», δήλωσε η Πελόζι σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι διαβουλεύεται με κορυφαία Δημοκρατικά στελέχη για το αν θα κληθεί για ακρόαση ο Μπόλτον, που έγραψε το βιβλίο.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου με τίτλο « The Room Where It Happened, a White House Memoir» που δημοσιεύτηκαν χθες στον αμερικανικό Τύπο, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επιδίωξε να εξασφαλίσει την βοήθεια της Κίνας για να κερδίσει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο.

Ο Μπόλτον, που απολύθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Τραμπ λόγω πολιτικών «διαφωνιών», κατηγορεί μεταξύ άλλων στο βιβλίο του τον μεγιστάνα πρόεδρο για την τάση του να παρεμποδίζει έρευνες για διάπραξη εγκλημάτων «ώστε να κάνει χάρες σε δικτάτορες που συμπαθεί».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ