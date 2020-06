Με… κάρβουνο πολεμά την ύφεση η Κίνα

Με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2015 εγκρίνει η Κίνα τα σχέδια για αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων γαιάνθρακα, ένδειξη πως η πίεση να τονώσει την οικονομία της υπονομεύει τη μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας, γράφουν οι FT.

Όπως αναφέρουν οι FT, τα νέα projects για μονάδες γαιάνθρακα που έχουν προταθεί φέτος στην Κίνα, θα αυξήσουν την προμήθεια ενέργειας της χώρας κατά 40 GW, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει ανησυχία πως οι επείγουσες προσπάθειες για τόνωση των οικονομιών που έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη από τα lockdowns για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα αυξήσουν τις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί πριν την πανδημία.



Τα στοιχεία του Global Energy Monitor και του Centre for Research on Energy and Clean Air δείχνουν επίσης πως η Κίνα ενέκρινε την περίοδο έως τα μέσα Ιουνίου περισσότερη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από γαιάνθρακες απ’ ότι είχε κάνει συνδυαστικά όλο το 2018 και 2019.

Η Κίνα είναι ήδη η χώρα με τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ τα επίπεδα μόλυνσης επανέκαμψαν ταχύτατα, μετά το lockdown.

Σημειώνεται πως η ενεργειακή πολιτική της Κίνας θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, που στόχο έχει να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου.

Οι νέες μονάδες γαιάνθρακα, που συχνά χρησιμοποιούνται από τις περιφερειακές και επαρχιακές κυβερνήσεις ως τρόπος για να τονώσουν τις οικονομίες τους, απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας.

Την περασμένη εβδομάδα, έξι κινεζικά υπουργεία έδειξαν την ανησυχία του Πεκίνου για τον ρυθμό με τον οποίον αναπτύσσονται τα νέα projects.

Η αύξηση του αριθμού των σχεδιαζόμενων μονάδων γαιάνθρακα έρχεται μετά από μια πενταετή περίοδο κατά την οποία η Κίνα προσπάθησε να μειώσει την εξάρτησή της από το εμπόρευμα αυτό, το οποίο προκαλεί μεγάλη μόλυνση. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και ο μεγαλύτερος καταναλωτής γαιάνθρακα στον κόσμο, και πέρυσι το εμπόρευμα αυτό αντιπροσώπευε πάνω από το ήμισυ του ενεργειακού μίγματος της χώρας.