Απαγόρευση short selling σε έξι ξένες τράπεζες επιβάλλει η Αγκυρα

Η απαγόρευση αφορά τις Goldman Sachs Group Inc., JP Morgan Chase & Co., Merrill Lynch International, Barclays Bank Plc, Credit Suisse Group AG, and Wood & Co. και ισχύει για τρεις μήνες.