Ο Πασκάλ Ντόναχιου νέος επικεφαλής του Eurogroup

Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου είναι νέος επικεφαλής του Eurogroup καθώς στον δεύτερο γύρο κέρδισε την Ισπανίδα Νάντια Καλβίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου Πιερ Γκραμένια αποσύρθηκε μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να εκλεγώ πρόεδρος του Eurogroup», έγραψε στο Twitter o Π. Ντόναχιου. «Ανυπομονώ να δουλέψω με όλους τους συναδέλφους μου τα επόμενα χρόνια για να εξασφαλίσουμε δίκαια και ουσιαστική ανάκαμψη για όλους καθώς θα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας με αποφασιστικότητα».

Μιλώντας για τον ιρλανδό υπουργό Οικονομικών ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι είναι βέβαιος ότι θα εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά του. Αναφορικά με την οικονομία, ο Μάριο Σεντένο επικαλέστηκε την τελευταία έκθεση της Κομισιόν για να σημειώσει ότι η ύφεση φέτος θα είναι βαριά και η αντίδραση το 2021 δεν θα καλύψει τις φετινές απώλειες.

Ο Μάριο Σεντένο τόνισε ότι οι πολιτικές μπορεί να αλλάξουν τους επόμενους μήνες, καθώς οι αβεβαιότητες είναι μεγάλες. Υπάρχει πάντως μεγάλη στήριξη υπέρ των περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας το 2021.

Ο Πασκάλ Ντόναχιου τόνισε ότι ο Μάριο Σεντένο έβαλε τις βάσεις για να είναι πιο ισχυρή η ευρωζώνη και ότι ο ίδιος θα κάνει ότι είναι δυνατό για να συνεχίσει το έργο του. Εχω επίγνωση ότι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ανησυχίες για το μέλλον και τις δουλειές τους. Θα δουλέψω με όλα τα μέλη του Eurogroup για να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. «Θα τις ξεπεράσουμε», τόνισε.

Ερωτηθείς για το θέμα των διαφορών στο Ταμείο Ανάκαμψης ο Π.Ντόναχιου αρκέστηκε να πει ότι θα επιδιώξει το Eurogroup να συνεισφέρει στη συζήτηση. Υπάρχει θέληση για συμφωνία, σημείωσε.

Congratulations @Paschald on your election as Eurogroup President. I look forward to working with you!



Also my thanks to outgoing President @mariofcenteno for our excellent collaboration and for your contribution to Europe. pic.twitter.com/lD5hnhxbsP — Christine Lagarde (@Lagarde) July 9, 2020

Congratulations @Paschald on your election as #Eurogroup President. You are taking over as ship captain in stormy conditions but I am convinced that under your skilful stewardship, the Eurogroup will deliver and take the quick and decisive actions we need at this time. pic.twitter.com/Iv7l6FfPvP — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 9, 2020

I am deeply honored to be elected as the new President of the #Eurogroup. I look forward to working with all of my Eurogroup colleagues in the years ahead to ensure a fair and inclusive recovery for all as we meet the challenges ahead with determination pic.twitter.com/9k8EQfWSJa — Paschal Donohoe (@Paschald) July 9, 2020

Έχοντας στα χέρια του τη διαχείριση των οικονομικών της Ιρλανδίας από το 2017, ο κεντροδεξιός υπουργός Πασκάλ Ντόναχιου επανάφερε τη χώρα στη σωστή δημοσιονομική τροχιά ύστερα από μια σοβαρή ύφεση, με τις προσπάθειες αυτές να κινδυνεύουν να ακυρωθούν από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Είναι υπό την διαχείριση αυτού του 45χρονου που η ιρλανδική κυβέρνηση κατέγραψε το 2018 το πρώτο της δημοσιονομικό πλεόνασμα από την χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία είχε γονατίσει τον ‘κέλτικο τίγρη’ μια δεκαετία νωρίτερα.

Παράλληλα, αυτός ο «φαν» των ταινιών Star Wars προετοίμασε την Ιρλανδία για το πιθανό σοκ ενός Brexit χωρίς συμφωνία, στο οποίο η χώρα του θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη.

Τάσσεται υπέρ ενός φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 12,5%, ιδιαίτερα χαμηλού, και αντιστέκεται όταν η ΕΕ θέλει να φορολογήσει τις λεγόμενες επιχειρήσεις Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple), με την Ιρλανδία να φιλοξενεί τις ευρωπαϊκές έδρες των αμερικανικών κολοσσών του Διαδικτύου.

Το ανακοινωθέν του Eurogroup

To Εurogroup εξέλεξε σήμερα τον Πασκάλ Ντόναχιου, υπουργό Οικονομικών και Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας, ως πρόεδρο του Εurogroup, σε ευθυγράμμιση με το πρωτόκολλο 14 των συνθηκών της Ε.Ε.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα στις 13 Ιουλίου του 2020 και η θητεία του θα έχει διάρκεια δυόμιση χρόνια.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Πασκάλ Ντόναχιου έχει προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου του 2020.

Ο Πασκάλ Ντόναχιου προσλήφθηκε υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας τον Ιούνιο του 2017.

Το Eurogroup είναι άτυπο σώμα στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σε σχέση με το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα. Εστιάζει ειδικότερα στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Συνήθως συνέρχεται μία φορά τον μήνα, πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων