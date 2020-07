«Συγχαρητήρια» Αμπάς στον Ερντογάν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς είχε χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως γνωστοποίησε η τουρκική προεδρία με ανάρτησή της στο Twitter, «ο πρόεδρος Αμπάς συνεχάρη τον πρόεδρο Ερντογάν και το Τουρκικό έθνος για το άνοιγμα του Μεγάλου Τζαμιού της Αγίας Σοφίας και ευχήθηκε αυτή η ιστορική εξέλιξη να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα για τον Ισλαμικό Κόσμο».

«Συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Παλαιστίνης καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την Παλαιστίνη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

