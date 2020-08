ΗΠΑ: Κάτω από 1 εκατ. οι νέοι άνεργοι στην εβδομάδα

Χρειάστηκε να συμπληρωθούν 21 εβδομάδες για να πέσουν κάτω από το 1 εκατ. οι νέοι άνεργοι την τελευταία εβδομάδα στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά την καραντίνα της Covid-19.

Στην τελευταία μέτρηση οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας -για τις επτά ημέρες που ολοκληρώθηκαν στις 8 Αυγούστου- μειώθηκαν σε 963.000 αιτήσεις, χαμηλότερα από τα 1,19 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας μεγαλύτερη πτώση από τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για 1,12 εκατ.

Initial jobless claims were below one million for the first time in 21 weeks. It may be two or three more weeks before the 4-week average gets there. The next "milestone" might be when claims fall below 665k, their peak in the last recession. pic.twitter.com/QoX5M4RYvP