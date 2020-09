Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο

Στο Ευρωκοινοβούλιο καταθέτει σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έναν χρόνο μετά την εκλογή της, έρχεται αντιμέτωπη με τον έλεγχο των εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών της ΕΕ.

• To State of the Union debate πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όμως μια σειρά στοιχείων αναδεικνύει τη μοναδικότητα της φετινής συγκυρίας.

- Πριν ένα χρόνο, η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίαζε την ομάδα της και το όραμά της. Ένα χρόνο αργότερα η πανδημία του COVID 19 έχει αλλάξει τα πάντα. Η ΕΕ βρίσκεται υπό πίεση για την παροχή λύσεων για τον μετριασμό των συνεπειών της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης.

- Οι διαπραγματεύσεις για τον Μακροπρόθεσμο Προϋπολογισμό της ΕΕ 2021 - 2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, μετά και τη σύνοδο την ηγετών των κρατών-μελών τον Ιούλιο.

- Δύο μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις Η Π Α, οι γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται επίσης σε κρίσιμη καμπή.

Ο ρόλος των ευρωβουλευτών

Η συζήτηση αποτελεί ευκαιρία για τους ευρωβουλευτές για να μεταφέρουν τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ερωτηθεί πιθανώς σχετικά με τον ρόλο και τις ενέργειες που ανέλαβε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευρύτερη έννοια από την έναρξη της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στο ρόλο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της, ώστε να εξασφαλιστεί μια μελλοντική ανάκαμψη που θα ωφελήσει τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Στην πλειοψηφία τους, οι ευρωβουλευτές έχουν εκφραστεί θετικά ως προς τη πρόταση ανάκαμψης της Επιτροπής. Ωστόσο επισημαίνουν ότι

- η βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη δεν πρέπει να είναι εις βάρος των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και των πολιτικών προτεραιοτήτων για το μέλλον

- Τομείς που προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία περιλαμβάνουν προγράμματα όπως το Erasmus, η έρευνα, και θέματα ψηφιακής, ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης.

- Η αναθεώρηση των ιδίων πόρων της ΕΕ κρίνεται απαραίτητη ώστε το σχέδιο ανάκαμψης να μην αποβεί εις βάρος του φορολογούμενου

- To Next Generation EU (δηλαδή το Σχέδιο Ανάκαμψης από τον κορονοϊό), δεν μπορεί να μετατραπεί σε βαρίδι για την την επόμενη γενιά.