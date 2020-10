Μέρκελ: Περίπλοκες οι σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία

Στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, θα συζητήσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία, δήλωσε πριν την έναρξη της Συνόδου η γερμανίδα Καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ.

"Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο", πρόσθεσε.

Οι σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία είναι περίπλοκες, θέλουμε να διατηρήσουμε μια παραγωγική σχέση με την Αγκυρα, τόνισε η καγκελάριος.

Υπάρχουν δύο πιθανότητες: είτε να αυξηθούν οι εντάσεις, κάτι που δεν θέλουμε, είτε να υπάρξει αποκλιμάκωση και διάλογος, είπε από την πλευρά της η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν εργαλεία για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε νωρίτερα, πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οπως έγραψε στο Twitter, η συζήτηση με τον Ελληνα πρωθυπουργό ήταν πολύ παραγωγική ενώ επικεντρώθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη μετανάστευση, την ατζέντα της Κομισιόν και ιδιαίτερα, στην ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο.

