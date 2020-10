Νόμπελ Φυσικής 2020 στους Πένροουζ, Γκέντσελ και Γκεζ

Με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής τιμήθηκαν σήμερα τρεις πρωτοπόροι της έρευνας για τις «μαύρες τρύπες», περιοχές του σύμπαντος από τις οποίες τίποτε δεν μπορεί να διαφύγει: ο Βρετανός Ρότζερ Πένροουζ, ο Γερμανός Ράινχαρντ Γκέντσελ και η Αμερικανίδα Άντρεα Γκεζ.

Ο Πένροουζ τιμήθηκε με το διάσημο βραβείο επειδή ανακάλυψε πως ο σχηματισμός μιας μαύρης τρύπας είναι κάτι που προβλέπεται από τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, ενώ οι Γκέντσελ και Γκεζ τιμήθηκαν για «την ανακάλυψη ενός συμπαγούς υπερμεγέθους αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία μας», εξήγησε η επιτροπή του Νόμπελ, ανακοινώνοντας το βραβείο στη Στοκχόλμη.



Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz