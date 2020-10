Μπόρις Τζόνσον: Πάμε για έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να προετοιμασθεί για ένα Brexit χωρίς συμφωνία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση αρνήθηκε να διαπραγματευθεί σοβαρά και έτσι, αν οι Ευρωπαίοι δεν αλλάξουν πορεία, δεν θα υπάρξει συμφωνία.

«Εφθασα στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μία 1η Ιανουαρίου με ρυθμίσεις που παραπέμπουν περισσότερο στις εμπορικές σχέσεις με την Αυστραλία, οι οποίες βασίζονται στους κανόνες του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με το Reuters.

«Αν δεν υπάρξει αποφασιστική αλλαγή προσέγγισης, πάμε για τη λύση τύπου Αυστραλίας. Και πρέπει να το κάνουμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση».

«Γίνεται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θέλει να κάνει συμφωνία τύπου Καναδά, όπως αρχικά είχαμε ζητήσει. Φαίνεται περίεργο που έπειτα από 45 χρόνια συμμετοχής μας (στην ΕΕ), μπορούν να προσφέρουν στον Καναδά όρους που δεν προσφέρουν σε εμάς», είπε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ενα ταραχώδες φινάλε «χωρίς συμφωνία» στην πενταετή κρίση Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου θα φέρει χάος στις ευαίσθητες αλυσίδες εφοδιασμού, που εκτείνονται σε ολόκληρη τη Βρετανία, την ΕΕ και πέρα από αυτήν -την ώρα ακριβώς που επιδεινώνεται η οικονομική κρίση λόγω πανδημίας κορωνοϊού.

