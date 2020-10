ΥΠΕΞ Τουρκίας: O ισχυρισμός της Ελλάδας απέχει πολύ από το δίκαιο 

Η Άγκυρα, επανήλθε με νέα ανακοίνωση που απαντά στην Αθήνα, σχετικά με τον τουρκικό χάρτη διεύρυνσης της περιοχής ευθύνης για την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ, η Αθήνα προέβη σε μια αβάσιμη ανακοίνωση, καθώς οι περιοχές έρευνας και διάσωσης δεν αποτελούν πεδίο κυριαρχίας αλλά είναι περιοχές παροχής υπηρεσιών, μεταδίδει το sputnik.

«Από αυτή την άποψη, ο ισχυρισμός της Ελλάδας, που θεωρεί αυτήν την περιοχή για τη διάσωση και προστασία της ανθρώπινης ζωής ως παραβίαση της κυριαρχίας της, αν και οι περιοχές αυτές δεν αφορούν τα χωρικά της ύδατα, απέχει κατά πολύ από το δίκαιο και την ανθρώπινη διάσταση» αναφέρει η Άγκυρα.

Στη συνέχεια προσθέτει πως η περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης της χώρας μας έχει επεκταθεί για να διασφαλιστεί «η ασφάλεια των επιχειρήσεων μας στην υφαλοκρηπίδα μας στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία με τις επιτυχημένες δραστηριότητες έρευνας-διάσωσης που έχει διεξάγει στις θάλασσες ενεργεί με ανθρωπιστικά κίνητρα στο σύνολό της, σε αντίθεση με την Ελλάδα που ενεργεί με πολιτικά κίνητρα».

Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Greece on the Extension of the Search and Rescue Responsibility Area of Turkey https://t.co/vnuEdN3tBQ