Παγκόσμια ανακούφιση για την εκλογή Μπάιντεν

Η Γερμανία έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν. Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις, δηλώνοντας πως προσβλέπει σε μελλοντική συνεργασία και πως «η διατλαντική μας σχέση είναι αναντικατάστατη».

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Όλαφ Σολτς, τον συνεχάρη για τη νίκη του στις εκλογές, δηλώνοντας πως τώρα υπάρχει ευκαιρία για ένα νέο και συναρπαστικό κεφάλαιο στις διατλαντικές σχέσεις και τόνισε πως οι ΗΠΑ παραμένουν οι σημαντικότερος και στενότερος ηγέτης της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας δήλωσε πως η Γερμανία προσβλέπει σε συνεργασία με την επόμενη αμερικανική κυβέρνηση και πως «θέλουμε να επενδύσουμε στη συνεργασία για μια νέα διατλαντική επανεκκίνηση και ένα "new deal"».

Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν έδωσε και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, λέγοντας πως προσβλέπει στην αντιμετώπιση «των μεγαλύτερων προκλήσεων του κόσμου» με τη νέα κυβέρνηση. Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε πως θα εργαστεί με τις ΗΠΑ για να «προωθήσει την ειρήνη και τη συμμετοχή, την οικονομική ευημερία, και την κλιματική δράση σε όλον τον κόσμο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για την προεδρική του νίκη και δήλωσε πως «οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας και προσβλέπω σε στενή συνεργασία για τις κοινές προτεραιότητες».



Συγχαρητήρια μέσω Twitter έστειλε στον Μπάιντεν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, γράφοντας πως «έχουμε πολλά να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας συνεργαστούμε».



Συγχαρητήρια έδωσε μέσω Twitter στον Μπάιντεν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς στο μήνυμά του στο Twitter, με το οποίο συνεχάρη τον «νέο εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ» Τζο Μπάιντεν, έγραψε πως «η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μοιράζονται ένα κοινό σύστημα αξιών –αξίες για τις οποίες ορθώνουμε μαζί το ανάστημά μας. Προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία!»

Συγχαρητήρια ανάρτηση για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.



Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸