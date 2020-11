Ελον Μασκ: Εκανα 4 τεστ κορωνοϊού, 2 βγήκαν θετικά, 2 αρνητικά!

Τέσσερα τεστ κορωνοϊού έκανε την ίδια μέρα ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, Ελον Μασκ. Τα δύο βγήκαν θετικά, ενώ τα άλλα δύο αρνητικά.

«Κάτι είναι μούφα. Εκανα τεστ για covid τέσσερις φορές σήμερα. Δύο βγήκαν αρνητικά, δύο θετικά. Ιδια μηχανή, ίδιο τστ, ίδια νοσοκόμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για γρήγορο τεστ αντιγόνων από τη BD, εννοώντας μάλλον το τεστ της Becton Dickinson, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla είπε ότι έκανε επίσης τεστ αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) σε ξεχωριστά εργαστήρια των οποίων τα αποτελέσματα θα βγουν σε περίπου 24 ώρες.

Οταν ρωτήθηκε από έναν χρήστη του Twitter εάν είχε συμπτώματα, απάντησε ότι είχε συμπτώματα «τυπικού κρυολογήματος».

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.