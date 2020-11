Δόσεις του εμβολίου Sputnik V έφτασαν στην Ουγγαρία

Η Ουγγαρία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέλαβε το ρωσικό εμβόλιο κόντρα στις διατάξεις της Κομισιόν, η οποία αμφισβητεί την ασφάλεια του συγκεκριμένου εμβολίου και προειδοποιεί ότι η χρήση του θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη και στα άλλα εμβόλια, που αναπτύσσονται από εταιρείες και οργανισμούς της Δύσης.

«Ένα δείγμα του ρωσικού εμβολίου έχει παραδοθεί στη Βουδαπέστη. Τώρα, είναι η σειρά των Ούγγρων εμπειρογνωμόνων, η μελέτη μπορεί να ξεκινήσει προκειμένου να παρθεί η καλύτερα τεκμηριωμένη απόφαση», έγραψε ο υπουργός Peter Szijjarto στο Facebook.

