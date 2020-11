Ο Τραμπ αποδέχθηκε να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στον Μπάιντεν

Ουδέποτε βρέθηκε τόσο κοντά στην παραδοχή της ήττας του: ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελικά χθες βράδυ πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη, χωρίς να περιμένει, να σχηματίζει την κυβέρνησή του.

Έπειτα από δύο εβδομάδες και πλέον μιας άρνησης άνευ προηγουμένου στην αμερικανική πολιτική ιστορία, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος απέφυγε μολαταύτα να αναγνωρίσει καθαρά τη νίκη του Δημοκρατικού.

Υποσχέθηκε, μέσω Twitter, να συνεχίσει τον «δίκαιο αγώνα» του, καθώς οι δικηγόροι του έχουν πολλαπλασιάσει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη, χωρίς επιτυχία, καταγγέλλοντας — χωρίς να προσκομίζουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία — νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Δήλωσε πεπεισμένος ότι «θα θριαμβεύσουμε».

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...