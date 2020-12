Θετικός στον κορωνοϊό ο Λιούις Χάμιλτον

Ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον, είναι θετικός στον κορωνοϊό, ανακοίνωσε την Τρίτη η Federation Internationale de l'Automobile (FIA), ο διοικητικός οργανισμός της Φόρμουλα 1.

Ο οδηγός της Mercedes-AMG Petronas απομονώθηκε καθώς το τεστ Covid-19 βγήκε θετικό, αφότου εξασφάλισε την 95η νίκη της καριέρας του, τερματίζοντας πρώτος στο Grand Prix του Μπαχρέιν την Κυριακή.

Statement on COVID-19 test result for Lewis Hamilton:



The FIA, Formula 1 and Mercedes-AMG Petronas F1 Team can today confirm that during mandatory pre-race PCR testing for the Sakhir Grand Prix, Lewis Hamilton has tested positive for COVID-19.