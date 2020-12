Μεγάλη έκρηξη με πολλά θύματα σε αποθήκη στην Αγγλία

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας και υπάρχουν πολλά θύματα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Έιβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

«Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

#England: Photos from the scene of an explosion at a warehouse in Avonmouth near Bristol - @JamesDiamond0 pic.twitter.com/WRIFT36gHS