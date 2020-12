ΗΠΑ: Πέρασε από τη Βουλή ο αμυντικός προϋπολογισμός

Η Βουλή των Αντιπροσώπων με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ του 2021, ύψους 740 δις. δολαρίων, στο οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να ασκήσει βέτο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπέρ του αμυντικού νομοσχεδίου (NDAA) ψήφισαν 335 βουλευτές και κατά μόλις 78. Η ισχυρή στήριξη που εξασφάλισε το νομοσχέδιο τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους, δίνει αρκετά μεγάλο περιθώριο ώστε να ξεπεραστεί το βέτο που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ.

«Σήμερα η Βουλή έστειλε ένα ισχυρό, δικομματικό μήνυμα στον Αμερικανικό λαό: οι στρατιώτες μας και η εθνική μας ασφάλεια είναι πιο σημαντικά από τα πολιτικά», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών, Άνταμ Σμιθ.

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει αυτήν την εβδομάδα επί του νομοσχεδίου, με τους υποστηρικτές να ελπίζουν πως ο Τραμπ θα ξανασκεφτεί το θέμα του βέτο αν ψηφιστεί με διαφορά παρόμοια με αυτήν της Βουλής.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει πως θα ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, από τη μια πλευρά διότι υπάρχει πρόβλεψη αφαίρεσης ονομάτων στρατηγών των Νοτίων από στρατιωτικές βάσεις και από την άλλη επειδή δεν καταργεί την Παράγραφο 230 της Πράξης περί Ευπρέπειας Επικοινωνιών, η οποία προστατεύει τις τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google, η Twitter και η Facebook από την λογοδοσία για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις πλατφόρμες τους.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!