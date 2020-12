Άρση προστασίας των Facebook και Twitter θέλει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε χθες πως θα ασκήσει βέτο στον ύψους 740 δις. δολαρίων νόμο περί εθνικής άμυνας (National Defense Authorization Act), αν δεν περιλαμβάνει μέτρο που θα καταργεί τον ομοσπονδιακό νόμο που προστατεύει τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Facebook και Twitter, μεταδίδει το Reuters.

«Αν η πολύ επικίνδυνη και άδικη Παράγραφος 230 δεν τερματιστεί τελείως στο πλαίσιο του νόμου περί εθνικής άμυνας, θα αναγκαστώ να ασκήσω ξεκάθαρα βέτο στο νομοσχέδιο όταν αυτό σταλεί στο πολύ όμορφο γραφείο του προέδρου», έγραψε ο κ. Trump στο Twitter.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....