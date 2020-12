Εξερράγη στην προσγείωση πύραυλος του SpaceX

Το πρωτότυπο διαστημόπλοιο SρaceX του Ελον Μασκ ανατινάχθηκε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, μετά από την -κατά τα άλλα- επιτυχημένη εκτόξευση από τις εγκαταστάσεις της Tesla στο Τέξας.

Το SρaceX, που καταστράφηκε στο ατύχημα, είναι ένα πρωτότυπο του διαστημικού οχήματος που αναπτύσσει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας με στόχο να μεταφέρει ανθρώπους και φορτίο έως 100 τόνων σε μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και στον Αρη.

Η δοκιμαστική πτήση στόχευε σε πτήση έως 41.000 πόδια.

Ο Ελον Μασκ, σε ανάρτησή του μετά την ανατίναξη, σημείωσε ότι η πίεση στη δεξαμενή καυσίμων ήταν υπερβολικά χαμηλή, προκαλώντας το ατύχημα. Σημείωσε πάντως ότι αποκτήθηκαν όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν από τη δοκιμή, χαρακτηρίζοντάς την επιτυχημένη.

